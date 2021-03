Zypern ist in Nord und Süd, in türkisch und griechisch geteilt. Aber in einem ist sich die Insel einig: Der Halloumi, auch Hellim genannt, kommt aus Zypern.

Dem hat die EU nach jahrelangem Herkunftsstreit jetzt Recht gegeben. Damit ist die zyprische Käsespezialität in Kürze rechtlich vor Nachahmung geschützt. Zyperns Regierungschef Nikos Anastasiades nannte die Entscheidung einen Meilenstein für den Käse, wie auch fürs Land. Er erwarte, dass die Exportzahlen des festen, würzigen Schafskäses jetzt steigen. Die zuständige EU-Kommissarin sagte, dass der Schutz der Bezeichnung sowohl auf Griechisch "Halloumi" als auch auf Türkisch "Hellim" politisch bedeutsam ist. Der Schutz erstrecke sich über die Grüne Linie hinweg. Die Grüne Linie ist in Zypern eine Verordnung, die den Handel zwischen dem griechischen Süd- und dem türkischen Nordteil regelt.