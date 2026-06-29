Ein Gericht in Paris hat jetzt entschieden: Verbraucherinnen und Verbraucher werden damit in die Irre geführt. Die Flaschen bestehen laut dem Urteil nur zum Teil aus recyceltem Plastik. Außerdem werde das bei der Herstellung ausgestoßene klimaschädliche CO2 nicht vollständig kompensiert. Das Unternehmen soll deshalb 75.000 Euro Schadenersatz an eine französische Verbraucherorganisation zahlen, die geklagt hatte. Laut Gericht soll Volvic auf seiner Website außerdem sechs Monate lang das Urteil veröffentlichen.



Die Verbraucherschutzorganisation begrüßte das Urteil als "historisch", weil sich das Gericht zum ersten Mal mit der Klimawerbung für ein weit verbreitetes Produkt beschäftigt habe. Der Lebensmittelkonzern Danone, zu dem Volvic gehört, kündigte schon an, in Berufung zu gehen.