Elefanten kommunizieren wenig über Blicke, sondern viel mehr über Laute und über Gerüche. Doch offenbar verstehen sie auch, ob Menschen sie ansehen - was bei uns ja sehr wichtig für die Kommunikation ist.

Wie das Team hinter einer Studie im Fachjournal Scientific Reports gezeigt hat, gilt das nicht nur für afrikanische Elefanten, sondern auch für asiatische. Dass das bei beiden gleich ist, war nicht sicher, denn die beiden Arten haben sich in der Evolution vor Millionen von Jahren getrennt. Die Forschenden haben Experimente mit zehn thailändischen Elefantenkühen gemacht, um das Ganze zu überprüfen. Es zeigte sich, dass Elefanten darauf reagieren, wenn sich ihnen ein Mensch zuwendet. Dabei scheinen sie etwas mehr auf die Ausrichtung des Körpers zu achten als auf die von Kopf und Gesicht.



