Die TU Darmstadt hat überlegt, wie man Menschen dazu bringen kann, ein Stück Wildwiese stehen zu lassen. Sie hat dafür den Insekten-Taschenrechner entwickelt. Das Online-Tool zeigt, was passieren würde, wenn man zum Beispiel von 100 Quadratmetern Wiese ein Drittel nicht mehr mähen würde. Dann würde die Zahl der Insekten und Spinnen von rund 13.000 auf über 17.000 ansteigen. Wer gar nicht mehr mähen würde, könnte die Zahl der Spinnen und Insekten sogar mehr als verdoppeln.



Der Insekten-Taschenrechner hat einen Laien- und einen Profimodus, der noch mal genauere Zahlen je nach Standort ausgibt. Ziel der Forschenden ist, dass Refugien entstehen – Flächen, die nicht mehr gemäht werden, in die sich Tiere zurückziehen können.