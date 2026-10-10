Das Jugendwort des Jahres ist raus, es lautet „Ragebait“.

Übersetzt heißt das sowas wie „Wut-Köder“. Wie der zuständige Langenscheidt-Verlag erklärt, steht Ragebait für Inhalte, die in Sozialen Medien absichtlich Zorn oder Empörung auslösen sollen. Dabei handelt es sich oft um Falschmeldungen oder abstruse Meinungen, um Aufmerksamkeit und Reichweite zu erzielen.

Über das Jugendwort des Jahres stimmen junge Menschen zwischen 11 und 20 Jahren selbst ab. Knapp hinter Ragebait landete das Wort Peak, für das Beste vom Besten und Crashout, für Absturz. Letztes Jahr gewann "das crazy", eine Alternative zu dem Wort "okay".