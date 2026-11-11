Wer sozial aufsteigen will, sollte genau hinschauen können. Das gilt offenbar auch für Affen.

Konkret zeigt das eine Studie im Journal Current Biology über Assam-Makkaken. Die Forschenden haben die Tiere in Thailand beobachtet, wie sie andere Tiere aus ihrer Gruppe beobachten - und welchen Effekt das für ihre soziale Stellung hat.

Die Studie sagt: Wenn Männchen immer wieder friedliche Handlungen zwischen anderen Affen genau studiert haben, konnten sie später engere soziale Bindungen aufbauen. Das half ihnen, später in der Rangordnung der Gruppe aufzusteigen. Und es brachte ihnen auch einen messbar größeren Paarungserfolg.

Wer immer wieder bei Kämpfen anderer Affen zugeschaut hat, hatte davon allerdings keinen Vorteil. Die Forschenden argumentieren, dass alle Männchen in solchen Situationen gleich reagieren und nicht reingezogen werden wollen.

Die gute Beobachtungsgabe brachte den Tieren also dann den größten Vorteil, wenn es um die Zuneigung zwischen anderen ging.