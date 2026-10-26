"Wie, du trinkst keinen Sekt mit uns? Komm, nur ein Gläschen!" - so was kennen Menschen, die keinen Alkohol trinken, nur zu gut.

Laut einer Umfrage für eine Krankenkasse mussten sich fast die Hälfte der Nicht-Trinker schon mal dafür rechtfertigen. Und ein Fünftel der Befragten sagte, dass sie mittrinken, weil es die Freunde auch tun.

Laut einer Wirtschaftspsychologin liegt das daran, dass Alkohol-Trinken in Deutschland immer noch die soziale Norm ist - obwohl es von der Faktenlage eigentlich eher sinnig wäre, wenn man sich fürs Trinken entschuldigen würde. Denn laut der Umfrage erleben viele auch die Schattenseiten von Alkohol - ein Drittel der Befragten berichtet von Angriffen oder sexueller Belästigung durch Betrunkene.

Die Zahlen basieren auf einer repräsentativen Online-Befragung von rund 1.200 Frauen und Männern ab 18 Jahren im Sommer dieses Jahres.