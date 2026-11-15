Bierbrauen und Alkoholproduktion haben in Asien eine lange Tradition.

Die bisher ältesten Funde liefern Hinweise darauf, dass auf dem Gebiet des heutigen Chinas schon vor fast 10.000 Jahren eine Art Reisbier hergestellt wurde. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse dazu, wie das vergorene Reisgetränk verfeinert wurde: durch Filterung.

Für die Studie im Fachmagazin Archaeological and Anthropological Sciences haben Forschende gut 5000 Jahre alte Keramikfilter untersucht. Sie fanden dort neben Überresten von Reisstärke auch winzige Spuren von speziellen Schimmelpilzen und Bast. Die Pflanzenfasern deuten auf eine Art Tucheinlage hin, die feste Überreste der Gärung herausfiltern sollte. Die Pilze waren wohl für die alkoholische Gärung zuständig.

Möglicherweise war Alkohol im steinzeitlichen China auch mehr als ein Alltagsgetränk. Die Keramikfilter wurden wiederholt in alten Gräbern gefunden. Sie könnten daher eine rituelle Bedeutung gehabt haben.