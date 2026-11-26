Katzen waren schon im Alten Ägpyten beliebte Haustiere und Alltagshelfer, zum Beispiel um Vorräte vor Nagern zu schützen. Sie hatten zu Zeiten der Pharaonen sogar eine religiöse Bedeutung.

Mumifiziert landeten Katzen zum Beispiel als Opfergaben in Gräbern. Funde aus einem rund 2.000 Jahre alten Gräberfeld liefern jetzt Hinweise darauf, wie es den Tieren zu Lebzeiten ging - und zwar nicht gerade gut.

Viele der rund 130 untersuchten Katzen hatten laut Studie unter Verletzungen gelitten, den Folgen von Kämpfen, außerdem Zahn- und Hauterkrankungen. Manche hatten auch Schläge auf den Kopf bekommen, möglicherweise um sie vor der Mumifizierung zu töten. Die Forschenden sprechen von Bedingungen, die sie an die heutige Massentierhaltung erinnern. Unklar ist allerdings, wie verbreitet schlechte Katzenhaltung im alten Ägypten war.