Ameisen leben in Staaten, dabei gibt es Arbeiterinnen und Königinnen.

Eine Königin kommt mit Flügeln auf die Welt, wird im Flug begattet und hat dann den Job, Eier zu legen. Ihre Kinder, die Arbeiterinnen, kümmern sich dafür um sie und halten den Staat am laufen.

Allerdings gibt es bei einigen Ameisenarten noch eine ungewöhnliche Position dazwischen: flügellose Königinnen, die sich wie Arbeiterinnen verhalten. Ein Team der Harvard University hat diese außergewöhnlichen Ameisen genauer untersucht und festgestellt, dass sie genau so geboren werden wie normale Königinnen. Im Larvenstadium wird dann allerdings ein Gen aktiv, das ihr Schicksal als flügellose Königin besiegelt.

In der Theorie können sie sich noch fortpflanzen, aber nur bei wenigen Arten machen sich flügellose Königinnen auf die Suche nach einem Männchen und gründen neue Staaten.