Schuhe sorgen dafür, dass wir auf unebenem Boden schmerzfrei laufen können. Aber Schuhe verändern vielleicht auch die Knochenstruktur in unseren Füßen.

Das lässt eine Studie im Journal of Anatomy vermuten. Forschende aus den USA haben dafür die Fußknochen von 56 Menschen untersucht - die meisten davon aus den USA, die vor kurzem verstorben waren, aber auch Menschen aus dem 19. Jahrhundert - und zwar aus Gesellschaften, die barfuß liefen. Diese Barfußläufer hatten stabilere Sprunggelenks-Knochen, laut Wissenschaftsteam wahrscheinlich deshalb, weil sie die Füße öfter angewinkelt haben - beim Hocken oder Klettern.

Weniger Bewegungsfreiheit in Schuhen