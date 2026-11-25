Anonym Jemanden im Netz beleidigen - das finden Männer deutlich akzeptabler als Frauen.

Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung des Meinungsforschungsinstitut YouGov und der Potsdamer Macromedia University of Applied Sciences. Die Forschenden haben mehr als 2.000 Menschen befragt und auch in sozialen Netzwerken eine Stichprobe gemacht. Dabei fand es fast jeder dritte Mann okay, einen anonymen oder zeitlich begrenzten Account zu nutzen, um andere zu beleidigen. Bei den Frauen sah das nur jede Zehnte so.

Unterschiede kommen nur durch Alter und Geschlechte