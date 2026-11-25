Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung des Meinungsforschungsinstitut YouGov und der Potsdamer Macromedia University of Applied Sciences. Die Forschenden haben mehr als 2.000 Menschen befragt und auch in sozialen Netzwerken eine Stichprobe gemacht. Dabei fand es fast jeder dritte Mann okay, einen anonymen oder zeitlich begrenzten Account zu nutzen, um andere zu beleidigen. Bei den Frauen sah das nur jede Zehnte so.
Unterschiede kommen nur durch Alter und Geschlechte
Vor allem zwischen jungen Männern und junge Frauen gehen die Einschätzungen weit auseinander, was im Netz in Ordnung ist: Mehr als jeder fünfte junge Mann hält es für akzeptabel, sexualisierte KI-Bilder zu erstellen oder auch sexualisierte KI-Videos von realen Menschen. Bei den jungen Frauen findet auch das nur jede Zehnte okay.
Die Forschenden sagen: Entscheidend für die unterschiedliche Bewertung seien allein Alter und Geschlecht - und nicht, wie anonym sich jemand im Netz fühlt.