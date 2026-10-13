In der Antarktis ist das älteste bisher bekannte Stück Holzkohle entdeckt worden.

Forschende des Hamburger Thünen-Instituts haben es in einer Sedimentprobe aus der westlichen Antarktis efunden. Das Holz stammt aus Wäldern der späten Kreidezeit und ist rund 90 Millionen Jahre alt. Das sind 35 Millionen Jahre mehr, als der bisher bekannte Rekordfund. Einer der Wissenschaftler sprach von einer "echten Sensation".

Kohle war mal ein Nadelbaum