Wer Karriere machen will, muss gut im Bett sein.

Das sagt nicht etwa ein Sexologe, sondern ein Schlafexperte: Hans-Günter Weeß leitet ein schlafmedizinisches Zentrum und spricht diese Woche auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM). Der Kongress läuft noch bis Samstag.

Weeß und seine Kolleginnen und Kollegen sagen, dass viele Unternehmen unterschätzen, wie wichtig gesunder Schlaf für die Leistungsfähigkeit ihrer Beschäftigten ist.

Lange galt es als besonders heldenhaft, mit wenig Schlaf auszukommen. Dabei sind müde Beschäftigte weniger konzentriert und leistungsfähig. Wer übermüdet ist, trifft außerdem eher schlechte Entscheidungen. Auch Fehler und Unfälle können die Folge sein.



Wie teuer das werden kann, zeigt eine europaweite Studie vom Anfang des Jahres. Demnach können unbehandelte Schlafkrankheiten die Wirtschaft Milliarden kosten. Die Folgen entsprechen etwa drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Für Deutschland wären das mehr als 100 Milliarden Euro.