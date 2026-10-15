Viele Eltern in Deutschland finden es gut, wenn beide in Teilzeit arbeiten. In der Realität wird das aber nur selten umgesetzt.

Das zeigt eine Befragung des Deutschen Jugendinstituts. Für die sollten fast 500 Eltern und mehr als 400 Fachkräfte aus der Sozialen Arbeit mit Familien sagen, wie sehr sie unterschiedlichen Arbeitsteilungs-Modellen zustimmen, für eine Familie mit einem zweijährigen Kind: Eine Person in Vollzeit und die andere in Teilzeit oder nicht erwerbstätig, oder beide in Voll- oder Teilzeit.

Die höchste Zustimmung gab es zu dem Modell, dass beide in Teilzeit arbeiten. In der Realität tun das aber nur etwa sieben Prozent der Eltern mit minderjährigen Kindern. Doppelt so viele Eltern (14%) arbeiten beide in Vollzeit - obwohl das in der Befragung am wenigsten Zustimmung fand.

Mütter und Väter stehen vor einem Dilemma, heißt es in der Studie: Sie müssen ihre Vorstellungen von Elternschaft mit finanzieller Sicherheit vereinbaren.