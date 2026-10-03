Wer mindestens 350.000 Dollar übrig hat, kann argentinischer Staatsbürger werden.

Denn die Regierung des ultrarechten Präsidenten Javier Milei will ab Ende des Jahres Ausländern die argentinische Staatsbürgerschaft anbieten, wenn sie mindestens so viel im Land investieren. Das Geld soll direkt in die Staatskasse fließen. Es ist nicht rückerstattbar. Eine weitere Möglichkeit ist, ein extra geschaffenes neues staatliches Wertpapier in Höhe von 800.000 Dollar zu kaufen. Für Ehepartner und Kinder gibt's weitere Regeln.

Die Regierung des südamerikanischen Landes will damit Geld einnehmen, um den Haushalt und die Finanzen des Landes zu stärken.

Kritiker befürchten, dass Argentinien so Drogenhändler oder Menschen anziehen könnte, die in anderen Ländern unerwünscht sind. Die Regierung sagt aber, dass das ganze sicher sein soll.