Lionel Messi hat gestern sein letztes Fußballspiel für Argentinien gemacht. Der 39-Jährige gilt nicht nur in seiner Heimat, sondern weltweit als einer der besten Fußballer aller Zeiten.

Beim 3:0 gegen Benin wurde Messi im ausverkauften Stadion in Buenos Aires von 85.000 Fans gefeiert. Er bereitete zwei Tore vor und erzielte selbst einen Treffer per Elfmeter.

Einige Fans hat das zu Tränen gerührt. Denn für Argentinien ist Messi mehr als nur ein Fußballstar. Er ist für viele Menschen ein Vorbild, vor allem für Kinder und Jugendliche. Lange hatte er mit der Nationalmannschaft keinen großen Titel gewonnen. Dann kamen 2021 der erste Copa-America-Sieg und ein Jahr später der größte Erfolg: Argentinien wurde mit Messi Weltmeister.

Messi hat 208 Länderspiele gemacht und 126 Tore für Argentinien geschossen – beides Rekorde. Nach dem Spiel sagte Messi, für die Nationalmannschaft zu spielen sei das Schönste, was einem passieren könne.