Wer besonders viele verschiedene Bienenarten entdecken möchte, sollte Urlaub auf einer Insel machen. Denn da leben erstaunlich viele Bienen.

Das zeigt eine neue internationale Studie, die im Fachmagazin Nature veröffentlicht worden ist. Obwohl Inseln nur sechs Prozent der weltweiten Landfläche ausmachen, lebt da rund jede fünfte bekannte Bienenart. Mehr als 1.700 Arten kommen sogar ausschließlich auf Inseln vor.

Besonders viele unterschiedliche Bienenarten gibt es auf Sizilien und Zypern. Auf Hawaii und Madagaskar leben dagegen besonders viele Arten, die es sonst nirgendwo gibt. Die Forschenden hoffen, dass ihre Ergebnisse dabei helfen, Bienen und ihre Lebensräume besser zu schützen.