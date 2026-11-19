Können wir die Erde in Zukunft vor einem Asteroiden-Einschlag schützen? Genau das wollen Forschende mit einer Raumsonde herausfinden.

Die europäische Sonde „Hera“ ist jetzt an einem elf Millionen Kilometer entfernten Asteroiden namens Dimorphos angekommen. Die Nasa hatte vor vier Jahren eine andere Sonde auf genau diesen Asteroiden krachen lassen, um dessen Flugbahn messbar zu verändern. Und das hat auch geklappt.

Jetzt soll „Hera“ untersuchen, welche Spuren der Einschlag hinterlassen hat und wie stark der Asteroid tatsächlich abgelenkt wurde. Die Sonde hat schon erste Bilder zur Erde geschickt. Weitere Ergebnisse sollen nächste Woche vorgestellt werden. Das Ziel: Asteroiden in Zukunft gezielt ablenken zu können, möglichst lange bevor sie auf der Erde einschlagen.