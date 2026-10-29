Die Gruppe der Zwergplaneten in unserem Sonnensystem hat möglicherweise ein neues Mitglied:

Forschende haben jenseits des Neptun ein Himmelsobjekt entdeckt, das alle Anforderungen zu erfüllen scheint. Bis jetzt heißt das Objekt 2026 ED138. Es ist zwischen 600 und 1500 Kilometer groß. Offenbar hat es genug Masse, damit seine eigene Schwerkraft es in einer stabilen Kugelform hält - das ist eine wichtige Voraussetzung, um von der Internationalen Astronomischen Union als Zwergplanet anerkannt zu werden. Allerdings muss der Himmelskörper noch genauer beobachtet werden, um Form und Größe zu bestätigen.

Bis jetzt gibt es fünf anerkannte Zwergplaneten im Sonnensystem, unter anderem Pluto. Fast alle liegen jenseits des Neptun - in einer eisigen Gegend im äußeren Sonnensystem. Dank eines neuen Teleskops hoffen Forschende, dort noch viele weitere Objekte zu entdecken.

Das Teleskop in der Atacama-Wüste in Chile wurde erst diesen Sommer offiziell in Betrieb genommen und ist nach der US-Astronomin Vera Rubin benannt.