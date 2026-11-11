Wer wirklich unberührte Natur sehen will, muss weit reisen! Aber vielleicht fahrt ihr besser nicht dahin!

Forschende haben zwei Atolle im Pazifik gefunden, von denen sie sagen: Das sind die am wenigsten vom Menschen beeinflussten Ökosysteme - und vielleicht die intaktesten der Welt. Es geht um die Region um Bikar und Bokak, die das Forschungsteam im Fachmagazin Frontiers in Marine Science beschreibt.

Beide gehören zu den Marshall-Inseln - und sind jetzt das erste Meeresschutzgebiet des Landes. Genau dafür hatten die Forschenden die Pflanzen- und Tierwelt dort dokumentiert.

Gefunden haben sie mehrere Seevogel-Kolonien, hunderte Gruppen von Rifffischen, Fischen, die in tieferen Meeresschichten zu Hause sind, Raubfische wie Haie und Makrelen, aber auch Grüne Meeresschildkröten und gestreifte Riesenmuscheln. Viele der Gruppen wurden vorher gar nicht auf den Marshall-Inseln nachgewiesen. Zwei könnten sogar völlig unbekannte Arten sein.

Das Team schreibt: Bikar und Bokak können helfen zu verstehen, was wir an anderen Orten auf der Welt verloren haben.