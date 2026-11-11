Die Verhandlungen bei der Weltklimakonferenz leiten - und gleichzeitig zuhause weiter Kohle abbauen: Das scheint für Australien kein Widerspruch zu sein.

Denn die Regierung im Bundesstaat New South Wales hat jetzt beschlossen, dass ein Tagebau da jetzt noch die nächsten sechs Jahre jedes Jahr mehr als 16 Millionen Tonnen Kohle abbauen darf. Eigentlich wollte das Unternehmen da sogar noch die nächsten 22 Jahre Kohle fördern - das hatte aber das Oberste Gericht Australiens vor ein paar Wochen abgelehnt.

Der Regierungschef von New South Wales verteidigt das neue Gesetz, das den Abbau noch bis 2032 erlaubt. Aus seiner Sicht werden damit Wirtschaft und Arbeitsplätze geschützt. Trotzdem werde sein Bundesstaat keinen Rückzieher machen, wenn es um erneuerbare Energien und den Klimawandel geht.

Australien ist einer der weltweit größten Exporteure fossiler Brennstoffe.