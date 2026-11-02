In Australien sorgen gerade Krokodile für Diskussionen vor den Olympischen Spielen.

Am Wochenende ist dort wieder ein großes Tier aufgetaucht. Es ist über drei Meter lang. Das Krokodil wurde in der Nähe des Fitzroy River gesehen - und genau dort sollen 2032 die Ruder- und Kanu-Wettbewerbe für Olympia starten.

Der australische Ruderverband sagt: Da muss jetzt was passieren. Ein Reptilien-Experte fordert, alle Krokodile nahe der Strecke einzufangen. Der Fluss ist aber der natürliche Lebensraum vieler Krokodile. Hunderte Sportlerinnen und Sportler wollen einen anderen Ort. Sie haben Angst um ihre Sicherheit. Die Umweltbehörde prüft, was mit den Tieren passieren soll.