Ein neuer Flughafen soll in Australien eigentlich für Entlastung sorgen - Zum Start gibt es in Sydney aber erstmal Verwirrung.

Am Wochenende wurde der zweite Airport in Sydney nach jahrelanger Planung eröffnet, er liegt rund 60 Kilometer vom Zentrum der australischen Stadt entfernt. Und das ist für manche Passagiere direkt zum Problem geworden.

Die ABC berichtet, dass zwei Reisende wieder nach Sydney zurück wollten - und dann aber am falschen Flughafen gelandet sind. Das Problem: Ihr Auto stand am anderen Airport. Die beiden Studentinnen hatten gedacht das "Sydney West" nur ein neues Terminal das alten bekannten Flughafens ist und hatten den Flug zum neuen gebucht.

Der neue Flughafen in Sydney soll helfen, die Luftfahrt in Australien zu entlasten.