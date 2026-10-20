Die Popsängerin Ellie Goulding setzt sich für Klimaschutz und Menschenrechte ein - Letztes Jahr bekam sie dafür sogar einen britischen Verdienstorden.

Jetzt hat die Engländerin gesagt, dass sie einen Fehler gemacht hat. Goulding hatte nämlich Werbung für Schmuck gemacht - darunter waren Diamanten aus einer umstrittenen Mine in Australien.

Da wurden jahrzehntelang Diamanten abgebaut. Jetzt soll die zuständige Firma das Gelände wieder an die indigene Bevölkerung geben. Es gibt aber Bedenken, dass im Boden noch giftige Chemikalien sein könnten.

Goulding sagt, dass sie diesen Background der Diamanten nicht kannte und dass sie sich schämt. Eine Gruppe, die sich für die australischen Indigenen einsetzt, begrüßte die Entschuldigung der Sängerin. Die Gruppe hofft, dass dadurch nochmal der Druck auf die Firma wächst, die Mine in Australien umweltgerecht stillzulegen.