Es geht um eine Würfelquallen-Art namens Irukandji. Ihr Nesselgift kann schwere Schmerzen auslösen, außerdem Erbrechen und sogar Lungenödeme. Jetzt schreibt ein Forschungsteam im Fachmagazin Toxicon, dass sich durch die zunehmende Erwärmung des Meeres auch die Zeiten verlängern, in denen Menschen von diesen Würfelquallen vergiftet werden.
Die Forschenden wollten rausfinden, wie sich Temperaturen auf die winzigen Irukandji-Quallen auswirken. Darüber ist wenig bekannt, weil die Tiere so klein und schwer zu finden sind. Die Forschenden konnten sie erstmals in zwei Früh-Stadien untersuchen: als Polyp und als junge Qualle.
Gift ändert sich im Lebensverlauf
Die Ergebnisse lassen vermuten, dass sich das Gift der Irukandji-Würfelquallen verändert, wenn die Tiere im Laufe des Heranwachsens ihre Nahrung wechseln. Als ein Millimeter großer Polyp fressen sie noch wirbellose Tiere, als ein bis zwei Millimeter große Jungqualle dann Wirbeltiere.
Die Forschenden glauben außerdem, dass auch Hitze einen Einfluss auf das Gift hat - genau wie bei anderen Quallen und bei Schlangen. Dazu muss aber noch mehr untersucht werden.