Vor der Küste Australiens gibt's winzig kleine Meereslebewesen die ziemlich giftig sind.

Es geht um eine Würfelquallen-Art namens Irukandji. Ihr Nesselgift kann schwere Schmerzen auslösen, außerdem Erbrechen und sogar Lungenödeme. Jetzt schreibt ein Forschungsteam im Fachmagazin Toxicon, dass sich durch die zunehmende Erwärmung des Meeres auch die Zeiten verlängern, in denen Menschen von diesen Würfelquallen vergiftet werden.

Die Forschenden wollten rausfinden, wie sich Temperaturen auf die winzigen Irukandji-Quallen auswirken. Darüber ist wenig bekannt, weil die Tiere so klein und schwer zu finden sind. Die Forschenden konnten sie erstmals in zwei Früh-Stadien untersuchen: als Polyp und als junge Qualle.