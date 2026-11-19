In Australien ist im Jahr 1855 das erste eigene Kriegsschiff gebaut worden. Jetzt haben Forschende das Wrack der Spitfire entdeckt - genau 128 Jahre nachdem es vor der australischen Nordküste untergegangen ist.

Das Schiff diente zuletzt als Fischerboot. Gebaut wurde es damals aber, weil Australien Angst hatte vor einer russischen Invasion. Großbritannien war im Krieg mit Russland um die ukrainische Halbinsel Krim, und Australien war damals noch britisch. Weil in Australien in dieser Zeit Gold gefunden wurde, galt die Kolonie als ein lohnenswertes Ziel für mögliche Invasionen.

Britische Kriegsschiffe waren in der abgelegenen Gegend aber selten, deshalb baute man dort den 19 Meter langen Zweimaster Spitfire. Er hatte eine einzige Kanone an Bord. Die russischen Kriegsschiffe der Pazifikflotte waren viel größer, dampfbetrieben und eisenummantelt. Die Spitfire hätte also wohl nicht viel ausrichten können. Der britisch-russische Krieg endete dann aber bald, und Australiens erstes selbstgebautes Kriegsschiff kam nie zum Kampfeinsatz.