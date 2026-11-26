In Australien gibt es jede Menge Kamele - geschätzt bis zu eine Million.

Vor fast 200 Jahren wurden die ersten ins Land gebracht, um Fracht durch das trockene Landesinnere zu transportieren. Mit der Verbreitung von LKW wurden sie überflüssig - sie wurden oft freigelassen, fanden im Outback gute Lebensbedingungen und vermehrten sich schnell. Heute konkurrieren sie mit anderen Arten um Futter und fressen viele Pflanzen kahl. Um den Kamelbestand zu kontrollieren, lassen die australischen Behörden sie seit Jahren zu tausenden abschießen.

Im Südosten des Landes hat jetzt eine Farm aber eine andere Idee: Sie baut mit den Kamelen eine Landwirtschaft auf. Die Deutsche Presse-Agentur berichtet darüber: Auf der Farm leben rund 400 Kamele - und ihre Milch nutzen die Betreiber für Feta-Käse, Camel-Cino-Kaffee oder auch Kamelseife. Der Farmchef sagt: Sein Ziel ist, dass Kamele als Nutztiere anerkannt werden und es nicht mehr nur Geld von der Regierung fürs Abschießen gibt. Er meint, so könnte man die Kamelplage im Outback sinnvoller in den Griff kriegen.

Übrigens sind die Kamele in Australien genau genommen Dromedare. Die Unterart der Kamel-Familie hat nur einen Höcker.