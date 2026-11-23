Im gesamten Gazastreifen sind Wasser, Böden und Luft durch den Krieg Israels verseucht - und zwar für die nächsten Jahrzehnte.

So schreibt es die Hilfsorganisation Oxfam in einem gemeinsamen Bericht mit einer britischen Organisation für die Beobachtung von Konflikten und der Umwelt. Dafür haben sie Satellitenbilder, Sensoren und anderen Daten ausgewertet.

Der Bericht warnt vor Schwermetallen, Sprengkörper-Rückständen, Asbest aus zerstörten Gebäuden und Abwasser und spricht von Kriegsverbrechen gegen die Umwelt, die Israel im Gazastreifen begangen hat. Israel hat damit aus Sicht von Oxfam auch gegen die Menschenrechte der Palästinenserinnen und Palästinenser verstoßen. Die Bevölkerung hat laut dem Bericht keine Chance, sich vor diesen Gefahren zu schützen - auch, weil der Gazastreifen so klein und dicht bevölkert ist.

Beim Wiederaufbau des Gazastreifens sollte deshalb die Umwelt dringend mitgedacht werden.