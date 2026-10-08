Wie steht`s um die Gesundheit von Mädchen weltweit?

Unter anderem die Hilfsorganisation Plan International hat sich Daten aus 190 Ländern dazu genauer angeguckt. Heute will sie den gesamten Bericht vorstellen. Erste Punkte haben die Funke-Medien schon vorab.

Demnach ist die Lage für Mädchen weltweit besser geworden. Die Hilfsorganisation sagt: In den letzten 25 Jahren hat sich die Sterblichkeit mehr als halbiert. Im Jahr 2000 starb weltweit noch etwa jedes 800. Mädchen - jetzt ist es ungefähr jedes 1.700.

In fast allen untersuchten Ländern leben 5- bis 19-Jährige mittlerweile auch gesünder. Und: Die Wahrscheinlichkeit, dass Mädchen ein Kind bekommen, ist um ein Drittel runtergegangen.