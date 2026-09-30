Wer sich mit seiner Arbeit identifiziert, ist in der Regel motiviert bei der Sache.

Eine Umfrage von Yougov für eine Versicherung zeigt aber: Immer weniger Menschen empfinden ihre Arbeit als erfüllend. 59 Prozent sind "nur noch" oder "hauptsächlich" wegen der Bezahlung am Arbeitsplatz. Das sind 17 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Mehr als die Hälfte der Befragten würde sogar sofort kündigen, wenn es finanziell möglich wäre.

Die Versicherung spricht von einem spürbaren Wertewandel. Vor allem die höheren Jahrgänge verändern ihre Einstellung zur Arbeit. Bisher war bei den Menschen kurz vor Renteneintritt der Stellenwert des Berufs besonders hoch. Inzwischen schwindet der Stellenwert bei den Älteren aber schneller als in anderen Altersgruppen.

Befragt wurden fast 4000 Erwerbstätige im Juni und Juli dieses Jahres.