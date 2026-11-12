Morgen ist Freitag, der 13. und der Tag, an dem die Welt für die Menschheit untergeht.

Zumindest, wenn man drei Forschenden von 1960 glaubt. Im renommierten Fachmagazin Science haben sie damals vorgerechnet, dass die Zahl der Menschen auf der Erde dann ins Unendliche angewachsen sei. Die Menschheit würde sich so selbst auslöschen, weil die Menschen sich gegenseitig erdrücken würden. Für ihre Vorhersage hatten die drei zugrunde gelegt, wie schnell die Zahl der Menschen auf der Erde in den 2000 Jahren davor angestiegen war und daraus auf die Zukunft geschlossen.

Das genaue Datum des Weltuntergangs war allerdings nicht mathematisch berechnet. Einer der Autoren war der damals recht bekannte Physiker Heinz von Foerster, er suchte dafür Freitag, den 13. aus. An dem Tag hatte er Geburtstag.

Bevölkerungsforschende haben schon in den 1960er Jahren direkt auf Fehler in der Berechnung hingewiesen, etwa dass die Zeitspanne bis zur nächsten Verdopplung der Weltbevölkerung keinesfalls kürzer sein könne als neun Monate, also die Dauer einer Schwangerschaft. Trotzdem passte der vorhergesagte Trend noch bis 1975. Seitdem ist die Zahl der Menschen langsamer gewachsen als angenommen.