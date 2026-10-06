Im Moment leben in Deutschland rund 83,3 Millionen Menschen. Aber langfristig werden es wohl weniger.

Das sagt das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Es vermisst regelmäßig Kreise und kreisfreie Städte in Deutschland und macht auch Vorhersagen, wie es in Zukunft aussieht. Die Prognose ist, dass 2045 – also in 19 Jahren – nur noch 81,8 Millionen Menschen in Deutschland leben werden. Das wären eineinhalb Millionen Menschen weniger als jetzt.

Regional gibt es aber große Unterschiede: Manche Regionen werden stark schrumpfen, vor allem generell ländliche Regionen und Städte und Kreise in Ostdeutschland. Andere werden weiter wachsen – und zwar vor allem Großstädte.