Kein Computer der Welt rechnet so energieeffizient wie unser Gehirn. Das wollen sich Forschende zunutze machen und Bio-Hybrid-Computer entwickeln, also Computer, in die menschliche Nervenzellen integriert sind.

Ein Forschungsteam der Uni Bristol meldet da jetzt Fortschritte. Gezüchtete Mini-Gehirne waren in der Lage, elektrische Impulse einen Computers aufzufangen und darauf zu reagieren.

Konkret hatte der Computer Blindenschrift abgetastet und pro Buchstabe jeweils ein bestimmtes Muster aus elektrischen Impulsen erstellt. Die wurden an ein Mini-Gehirn geschickt. Dessen Nervenzellen reagierten - in 60 Prozent der Fälle mit einem spezfischen Aktivitätsmuster für jeden Buchstaben. Wurden mehrere Mini-Gehirne zusammengeschaltet, verbesserte sich die Genauigkeit. Die Mini-Gehirne waren auch besser in der Lage, Störungen auszublenden als ein Computer.

Die Forschenden betonen: Der Test hat noch nicht gezeigt, ob die Mini-Gehirne auch lernen können. Dazu müssen noch weitere Experimente gemacht werden.

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https://www.frontiersin.org/journals/artificial-intelligence/articles/10.3389/frai.2026.1800219/full