Bei großen Demos ist ja oft das mobile Netz überlastet - oder es wird in manchen Ländern sogar gezielt abgeschaltet, um Proteste zu unterdrücken. Eine Messenger-App ist deshalb gerade sehr beliebt. Mit der kann man Nachrichten per Bluetooth verschicken - ohne Handynetz oder WLAN.

Die Reichweite ist dadurch zwar gering - wenn die App aber viele nutzen, entsteht quasi ein großes eigenes Netz. In Frankreich sind die Downloadzahlen von Bitchat jetzt durch die Decke gegangen. Viele hatten die App bei den Massenprotesten dabei.

Bitchat wurde letztes Jahr von Twitter-Gründer Jack Dorsey gestartet. Es gibt keinen zentralen Server, Nachrichten sind verschlüsselt und man muss keine Telefonnummer oder andere Daten angeben. In Indien und China wurde Bitchat aus dem App Store entfernt.