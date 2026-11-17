Feuer löscht man mit Wasser oder Chemikalien in Lösch-Schaum - aber es geht auch anders - mit Schall.

In den USA hat ein Unternehmen jetzt ein Feuerlösch-System vorgestellt, das auf Infraschall setzt, um kleine Flammen auszumachen. Bei der Präsentation gingen die Brände innerhalb weniger Sekunden aus. Auch Laborversuche haben schon bestätigt, dass eine akustische Löschung möglich ist. Ob man das aber im großen Stil zum Löschen einsetzen kann, etwa anstelle von Sprinkler-Anlagen, das ist noch unklar.

Schallwellen stören das Feuer, weil sie in der Luft den Druck schwanken lassen. Die Flamme wird dann nicht mehr so gut mit Sauerstoff versorgt. Bei dem vorgestellten System kommt der Schall aus Rohren an brandgefährdete Stellen. Infrarotsensoren sollen einen Brand frühzeitig erkennen und das System auslösen. Das System ist aber noch nicht zugelassen und es sind auch nicht alle Daten dazu öffentlich, um überprüft zu werden.

Die Schallfrequenzen liegen unterhalb dessen, was Menschen üblicherweise hören.

Hier gibt's die Originalstudie im Fachmagazin Sensors un hier im Fachmagazin Fire Technology.