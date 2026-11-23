Wenn sich Alzheimer-Patienten unterwegs verirren, laufen sie meistens zu einem vertrauten Ort: zu einem alten Zuhause oder einem Treffpunkt aus der Kindheit.

In Brasilien hat ein Alzheimer-Patient elf Tage im Regenwald überlebt. Suchtrupps fanden den 74-Jährigen schließlich in Unterwäsche - zehn Kilometer von der Stelle, an der er das letzte Mal gesehen worden war. Der Mann hatte sich mehr als eine Woche selbst im Regenwald versorgt. Es hatte sich einen Unterstand aus Blättern gebaut, Wasser aus Quellen getrunken und sich von Wildfrüchten ernährt.

Auch der Alzheimer-Patient in Brasilien war zu einem vertrauten Ort zurückgekehrt. Er hatte früher als illegaler Goldsucher im Regenwald gearbeitet.