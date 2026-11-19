Im brasilianischen Amazonasgebiet hat eine Gruppe Indigener überraschend ihre Isolation verlassen und ist in einem Dorf aufgetaucht.

Die NGO Survival International hat ein Video davon veröffentlicht. Zu sehen sind meist unbekleidete Männer, Frauen und Kinder, die am Waldrand stehen. Es handelt sich um Angehörige der Awá.

Laut der Indigenenbehörde Funai hat sich die Gruppe seit Anfang der Woche mehrfach genähert und ist dann wieder in den Wald zurückgekehrt. Das Dorf gehört zu anderen Indigenen und liegt in einem Reservat im brasilianischen Bundesstaat Maranhão.

Die Indigenenbehörde weiß nicht, warum die Awá ihre Isolation immer wieder verlassen haben. Survival International sagt, dass sie bei ihrer ersten Begegnung um Nahrung gebeten haben. Für die NGO ist das ein beunruhigendes Zeichen dafür, dass die Zerstörung des Amazonas auch den Lebensraum der Indigenen in Gefahr bringt.