Krumm vor dem Bildschirm sitzen oder den ganzen Tag die immer gleiche Klickbewegung mit der Maus machen - Bewegungen und Haltung am Arbeitsplatz können zu Gesundheitsproblemen führen, von Rückenschmerzen bis zu tauben Fingern.

Viele Arbeitgeber setzen deshalb auf ergonomische Arbeitsplätze, zum Beispiel höhenverstellbare Schreibtische oder besonders geformte Tastaturen. Ein Forschungsteam hinter einer aktualisierten Überblicksstudie mit insgesamt fast 2.500 Testpersonen hat allerdings kaum Hinweise gefunden, dass ergonomische Arbeitsmittel allein etwas bringen.

Weder sorgten sie für weniger Schmerzen oder Beschwerden bei den Betroffenen, noch reduzierten sie die Tage mit Krankschreibung. Bewegung war laut Studie bei den meisten Beschwerden hilfreicher. Nur bei einigen wenigen Symptomen wie einer Sehnenscheidenentzündung konnten ergonomische Arbeitsmittel helfen. Die Forschenden sagen aber auch, dass sie wenig gute Studien zu dem Thema gefunden haben.

Die Überblicksstudie ist auf der Forschungs-Plattform Cochrane Database of Systematic Reviews erschienen.