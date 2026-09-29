Burkina Faso gehört zu den größten Goldproduzenten Afrikas. Das westafrikanische Land will in Zukunft mehr an seinem Gold verdienen und hat deshalb seine erste Goldraffinerie eröffnet - in der Hauptstadt Ouagadougou.

Machthaber Ibrahim Traoré spricht von einem wichtigen Schritt zu mehr wirtschaftlicher Unabhängigkeit. Er war 2022 durch einen Putsch an die Macht gekommen und hat seitdem mehrere Goldminen verstaatlicht. Sein Ziel: Das Gold soll künftig möglichst komplett im eigenen Land veredelt werden. Bisher wurde ein Großteil des Metalls nach dem Abbau ins Ausland gebracht und dort zu Goldbarren aufbereitet.