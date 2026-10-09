Der KI-Chatbot kapiert nicht so richtig, was man will oder liefert eine komische Antwort: Da könnte man schon mal auf die Idee kommen, ihn zu beleidigen.

Wer den Chatbot Claude von Anthropic nutzt, sollte sich in Zukunft genauer überlegen, wie er auf dessen Antworten reagiert. Das Unternehmen hat seine Nutzungsbedingungen aktualisiert - und ein Punkt betrifft die Umgangsformen. Wer Claude zum Beispiel systematisch beschimpft, muss damit rechnen, dass der Chatbot die Unterhaltung beendet. In ganz krassen Fällen kann auch das Nutzerkonto gesperrt werden. Anthropic schreibt, dass man den Chatbot aber weiter sachlich für seine Antworten kritisieren kann.

Hintergrund der neuen Regeln ist die Frage, ob KI-Modelle mal ein eigenes Bewusstsein entwickeln können. Darüber wird in der Tech-Branche kontrovers diskutiert. Der Chef von Anthropic hat mal gesagt, dass er sich da noch nicht sicher ist. Der KI-Chef von Microsoft hält es dagegen für Unsinn, KI ein Bewusstsein zuzuschreiben.