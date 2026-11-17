In China ist ein Wissenschaftler gefeuert worden - nach dem Tod einer Sechsjährigen.

Das Mädchen hatte eine seltene genetische Krankheit, die ihre kognitive Entwicklung verzögerte. Der Neurowissenschaftler probierte deshalb eine Gentherapie an ihr aus, zu der es noch nicht viel Forschung gibt. Die Eltern stimmten dem zu und bezahlten umgerechnet rund 700.000 Euro für die Therapie.

Das Mädchen war im März letzten Jahres eine Woche nach der Behandlung gestorben. Das vertuschte der Wissenschaftler. Er veröffentlichte sogar noch eine Forschungsartikel über den Fall - den Tod der Sechsjährigen erwähnte er dabei nicht. Wissenschaftsmagazine hatten das im Sommer aufgedeckt.

Die Uni des Wissenschaftlers in Shanghai hat ihn jetzt entlassen. Er darf laut dem chinesischen Staatssender außerdem fünf Jahre lang nicht forschen - und wird jetzt in einer Datenbank zu schweren Verstößen gegen wissenschaftliche Standards gelistet.