Du wirst nicht glauben, wie schlecht Clickbait ist!

Wir kennen das: Überschriften versprechen manchmal mehr, als der Beitrag dazu auch liefert. Das Ziel von so einem Clickbait: Durch eine reißerische Aufmachung möglichst viele Klicks, Likes oder Kommentare generieren.

Bei Clickbait: Weniger Interaktion

Eine Studie im Fachjournal PLOS One zeigt aber: Junge Social Media Nutzerinnen und Nutzer machen das nicht mit. 200 Erwachsene unter 35 sollten bei der Studie sagen, ob Sie einen Post liken, teilen oder kommentieren würden.

Ergebnis: Posts mit Clickbait schnitten schlechter ab und bekamen weniger Interaktionen, weil die Teilnehmenden durch den Aufmerksamkeits-heischenden Ton mistrauisch wurden und das Gefühl hatten, dass solche Posts weder wahr noch vertrauenswürdig sind.

Die Forschenden empfehlen öffentlichen Einrichtungen deshalb auf Clickbait zu verzichten.

(*Sorry! Eigentlich nicht Novas Art solche Überschriften zu machen...)