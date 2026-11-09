In Antalya in der Türkei ist die Weltklimakonferenz gestartet - zum Auftakt schlägt die Weltwetterorganisation Alarm.

Laut einem Bericht waren die letzten zwölf Jahre die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Auch die Prognosen der WMO für das laufende Jahr gehen in diese Richtung. Die Durchnittstemparatur lag knapp unter 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Und der Wert dürfte bis zum Jahresende noch steigen, meint die Organisation.

Uno-Generalsekretär Antonio Guterres hat von einem Zeitalter der Klimaextreme gesprochen. Er kritisierte, dass unter der Klimakrise am meisten die Menschen leiden, die am wenigsten dafür verantwortlich sind.

In Antalya beraten ab heute Delegierte aus knapp 200 Staaten über die nächsten Schritte gegen die Klimakrise. Der Gastgeber Türkei teilt sich die Ausrichtung mit Australien.