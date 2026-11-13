Jetzt gerade ist ja wieder Erkältungszeit und an jeder Ecke niest oder hustet jemand. Aber warum müssen wir bei Grippe, Covid und Co eigentlich niesen und husten?

Eine Forschungsgruppe hat dieses Thema für das SARS-CoV-2-Virus an Mäusen untersucht. Es zeigte sich: Die Viren sind direkt für Niesen, Husten und Gliederschmerzen verantwortlich, und nicht nur indirekt über eine Reaktion des Immunsystems. Die Viren stimulieren Sinnesnerven direkt über ein bestimmtes Protein und lösen dadurch die Erkältungssymptome aus. Vorher dachte man, dass ausschließlich infizierte Immunzellen diese Funktion übernehmen.

Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Neuron, dass die Ergebnisse dabei helfen könnten, Medikamente gegen Covid zu verbessern - und vielleicht auch die Behandlung von Langzeit-Symptomen. Die Ergebnisse werfen laut den Forschenden aber auch neue Fragen auf, zum Beispiel: Dienen Niesen und Husten eher dazu, den Erreger aus dem Körper zu befördern, oder hilft es eher den Viren, sich zu verbreiten?