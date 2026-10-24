Dänemark stoppt endgültig die Zucht von Nerzen.

Die Regierung hat gesagt, dass sie aus Tierschutzgründen keine Sondergenehmigung bei der EU beantragen will. In der EU ist die Zucht der marderartigen Raubtiere bald verboten. Betriebe müssen spätestens in drei Jahren dichtmachen.

Dänemark hat früher so viele Nerz-Pelze exportiert wie kein anderes Land. Mäntel mit dem Fell werden als teure Luxusartikel verkauft. 2020 machten die dänischen Nerzfarmen Schlagzeilen. Die Regierung ließ 15 Millionen Tiere töten, um zu verhindern, dass sich das Coronavirus ausbreitet. Das passierte ohne rechtliche Grundlage.

Anschließend war die Nerzzucht in Dänemark kurz verboten. Nach dem Verbot kam die Branche aber nicht mehr auf die Beine.