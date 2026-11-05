In der Fernsehserie "Alle lieben Rasmus" wird der dänische Comedian Rasmus Wallbridge geprankt. Monatelang geht er davon aus, dass er seinen großen Traum verwirklichen kann: seinen ersten eigenen Spielfilm zu drehen. Am Ende war das Ganze nur ein Streich fürs Fernsehen. Dafür wurde Wallbridge von fast 150 Menschen belogen – darunter Freunde und Kollegen. Und er wurde auch mit versteckten Kameras gefilmt.



In Dänemark hat die Aktion viel Kritik ausgelöst – und wird zum Beispiel als grenzüberschreitend und verantwortungslos kritisiert. Auch von Mobbing ist die Rede. Dänische Politikerinnen und Politiker werfen dem Sender TV2, der die Sendung ausgestrahlt hat, unethisches Verhalten vor. Der Sender hat die Serie inzwischen abgesetzt, sich bei Wallbridge entschuldigt und auch eine interne Untersuchung angekündigt.