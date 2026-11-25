Das könnte die Rettung fürs WLAN sein, wenn es das Signal mal wieder nicht durch dicke Wände schafft.

Ein Forscher-Team der Uni Queensland in Australien hat einen Weg gefunden, Daten nicht per Funk zu übermitteln, sondern per Schwerkraft. Ihre Studie ist allerdings erstmal Grundlagenforschung. Dafür haben sie einen alten Fahrstuhl genutzt. Die Idee beruht auf dem Prinzip, dass die Masse eines Körpers bestimmt, wie stark seine Anziehungskraft ist. So ein Gravitationsfeld ist messbar und dadurch kann man feststellen, wenn es sich verändert.

Dafür nutzen die Physiker das Gegengewicht des alten Fahrstuhls in ihrem Institut - das rund 1,8 Tonnen wiegt - und ein Messgerät. Indem sie das Gewicht bewegt haben, konnten sie das Wort "Gravity" übertragen. Allerdings extrem langsam: Für die sieben Buchstaben brauchten sie eine Stunde. Trotzdem sehen die Forscher in diesem Prinzip die Chance, Daten in Zukunft auch zum Beispiel durch dicke Felswände zu schicken.

