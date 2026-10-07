Wer zu wenig Schlaf bekommt und sich nachts nicht so gut erholt, findet es möglicherweise entspannter, mit einer KI zu kommunizieren als mit echten Menschen.

Das zeigt eine Studie im Fachmagazin Computers in Human Behavior. Die Forschenden aus China haben mit ihren Testpersonen mehrere Experimente gemacht - dabei ging es um Online-Dating und Job-Bewerbungen. Die Probanden sollten ein Online-Dating-Profil oder eine Job-Bewerbung für sich erstellen und dann entscheiden, ob eine KI sie bewertet oder ein Menschen. Nebenbei wurde getestet, ob die Probanden genug Schlaf bekamen, oder ob sie übermüdet waren, weil sie nicht nach ihrem natürlichen Biorhythmus leben. Und dann kam raus: Wer übermüdet war, wollte lieber von einer KI bewertet werden. Diese Leute hatten größere Angst davor, negative Erfahrungen mit anderen Menschen zu machen.

