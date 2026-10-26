In Deutschland machen immer mehr Menschen eine Ausbildung zur Bestattungsfachkraft.

Ende letzten Jahres waren es rund 900 - damit hat sich die Zahl der Auszubildenden in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Besonders beliebt ist die Ausbildung bei Frauen.

Das Statistische Bundesamt sieht einen Zusammenhang mit der alternden Gesellschaft. Letztes Jahr sind in Deutschland rund eine Million Menschen gestorben. Das waren neun Prozent mehr als vor zehn Jahren.

Gleichzeitig werden Bestattungen immer teurer. Letztes Jahr stiegen die Preise für Bestattungen und Friedhofsgebühren im Schnitt um gut drei Prozent. Die allgemeinen Verbraucherpreise legten dagegen nur um gut zwei Prozent zu.